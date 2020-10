Tysklands smitteverninstitutt angrepet med brannbomber

NTB utenriks

En sikkerhetsvakt ved instituttet klarte å slukke flammene, men gjerningsmennene kom seg unna.

Et vindu ble ødelagt, men ingen er skadd. Politiet har mistanke om at det ligger et politisk motiv bak angrepet.

Robert Koch-instituttet holder blant annet rede på koronapandemien i Tyskland og er rådgiver for regjeringen når det gjelder strategi mot viruset.

Mens det store flertallet av tyskerne støtter myndighetenes tiltak mot viruset, har det vært flere demonstrasjoner mot tiltakene der nynazister og ytre høyre-aktivister har marsjert sammen med anarkister, antivaksere og konspirasjonsteoretikere. Også søndag var det en slik demonstrasjon i Berlin.

Tyskland har klart seg langt bedre gjennom pandemien enn de fleste andre land i Europa, men de siste ukene har smitten vært på vei opp.

Robert Koch-instituttet opplyser at det søndag var registrert 11.176 nye tilfeller og 29 nye dødsfall siste døgn. Totalt er 429.181 tyskere smittet, og 10.032 har dødd av viruset.

