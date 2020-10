Pakistansk journalist savnet etter å ha rapportert om pågripelse av politiker

NTB utenriks

Ali Imran Syed jobber for den populære TV-kanalen Geo. Fredag kom han ifølge familien aldri tilbake etter å ha gått ut for å handle i hjembyen Karachi.

Forsvinningen skjedde dagen etter at han avslørte en video der halvmilitære styrker er med under politiets pågripelse av Safdar Awan, svigersønnen til Sharif, på et hotell i Karachi i forrige uke.

Awan ble senere løslatt, men det er ikke klart hva som utløste pågripelsen.

Nawaz Sharif har vært statsminister i Pakistan tre ganger, men bor nå i eksil i London.

Elleve opposisjonspartier har slått seg sammen i et forsøk på å presse statsminister Imran Khans regjering til å gå av. Partiet til Sharif står i spissen for opposisjonsalliansen, som også protesterer mot at militæret i lang tid har blandet seg inn i pakistansk politikk.

