Eksplosiv smitteøkning i USA

83.757 mennesker ble registrert smittet fredag, 12.000 flere enn dagen før, og det høyeste døgntallet siden pandemien startet sist vinter. Forrige rekord var 77.000 i juli.

Det triste tallet kunngjøres etter at president Donald Trump i den siste presidentdebatten torsdag sa at toppen er i ferd med å passeres, og at viruset snart er borte.

Hittil er nesten 8,5 millioner mennesker smittet av viruset i USA, og 224.000 er døde, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Viruset sprer seg nå særlig i stater som North og South Dakota, Montana og Wisconsin etter tidligere å ha herjet i det nordøstlige USA og solbeltet i sør.

