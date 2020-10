AstraZeneca og Johnson & Johnson får gjenoppta vaksinetestingen i USA

NTB utenriks

Forsøkene ble stanset for at det amerikanske mattilsynet (FDA) skulle undersøke om alvorlige bivirkninger hos forsøkspersoner kunne knyttes til vaksinene.

Det er så langt registrert over 223.000 koronarelaterte dødsfall i USA, og landet var det eneste der AstraZeneca ikke har fått gjenopptatt forsøkene etter at en deltaker ble syk for seks uker siden.

Også Johnson & Johnson sier selskapet er klar til å gjenoppta forsøkene med en mulig koronavaksine etter at en av deltakerne i studien ble uforklarlig syk. Det er ikke funnet noe som tyder på at vaksinen forårsaket hendelsen, opplyser selskapet.

Selskapet sier videre at det også er i samtaler med andre lands myndigheter om å starte forsøkene igjen.

De to mulige koronavaksinene er blant flere kandidater som testes i fase 3, den siste fasen før endelig godkjenning. Forsøkene med vaksinen som utvikles av AstraZeneca og University of Oxford involverer 30.000 personer i USA, er allerede gjenopptatt i Storbritannia, Brasil, Sør-Afrika og Japan.

(©NTB)