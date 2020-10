Alpha Conde (82) vant valget i Guinea

NTB utenriks

Conde stilte til gjenvalg for en tredje periode, noe som opposisjonen har reagert sterkt på. Han vant med 59,49 prosent, ifølge kommisjonen.

Opposisjonens kandidat Cellou Dalein Diallo har allerede erklært seier, men fikk ifølge de offisielle resultatene kun 33,5 prosent av stemmene.

Valget forrige søndag har vært etterfulgt av kraftige protester og anklager om valgfusk, og så langt er ni personer drept. Lørdag var det utplassert store politistyrker i hovedstaden Conakry under kunngjøringen av Condes seier.

82-åringen har vært president siden 2010, og i mars sørget han for å endre grunnloven slik at han kunne stille til valg for en tredje periode.

Opposisjonslederen erklærte seier allerede dagen etter valget. Han viste til resultater som tilhengerne hans hadde fått direkte fra valglokalene.

(©NTB)