NTB utenriks

– De neste månedene kommer til å bli veldig tøffe, og noen land er på et farlig spor, sa Tedros på en pressekonferanse via videolink fredag.

Han advarte om at «for mange land opplever en eksponentiell vekst i antall covid-19-tilfeller». Dette fører til at en del sykehus og intensivavdelinger knapt har rom for flere pasienter.

(©NTB)