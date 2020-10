Iran kaller anklagene om valgpåvirkning i USA for grunnløse

NTB utenriks

USA har ingen diplomatisk kontakt med Iran, og USAs interesser i Iran representeres derfor av den sveitsiske ambassaden.

– Amerikanske myndigheter har fremsatt en grunnløs påstand like før landet holder valg slik at de kan gå videre med sitt udemokratiske og forhåndsdefinerte scenario ved å gi noen andre skylden, sier en talsmann for departementet i forbindelse med innkallingen.

Onsdag anklaget USAs øverste etterretningssjef både Iran og Russland for å ha hentet inn informasjon om amerikanske velgere i et forsøk på å påvirke valget.

