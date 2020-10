Hviterusslands opposisjon får Sakharov-prisen

NTB utenriks

Årets tildeling går til en klar favoritt. Den hviterussiske opposisjonen var nominert av flere av partigruppene i EU-parlamentet. I nominasjonene var både samordningsrådet og opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja nevnt spesielt. De ble også trukket fram da parlamentets leder David Sassoli kunngjorde prisen torsdag.

– La meg gratulere representantene for opposisjonen med deres mot, motstandsdyktighet og besluttsomhet. Det har stått og står fortsatt stødig overfor en langt sterkere motstander, sa Sassoli.

– Men de har på sin side noe som aldri kan beseires, tross brutal makt, og det er sannheten. Så mitt budskap til dere, kjære prismottakere, er å være sterke og ikke gi opp kampen. Dere skal vite at vi står sammen med dere.

Store protester

Tikhanovskaja stilte i august til valg mot president Aleksandr Lukasjenko, som har styrt landet i 26 år. I det offisielle resultatet fikk hun rundt 10 prosent av stemmene, mens Lukasjenko fikk over 80 prosent og en ny periode ved makten.

EU er blant dem som sammen med opposisjonen og hundretusener av demonstranter i Hviterussland, ikke anerkjenner resultatet. EU sier valget verken var fritt eller rettferdig, og at det ikke gir Lukasjenko legitimitet som leder.

Myndighetene har slått hardt ned på de store demonstrasjonene etter valget. Det har vært flere runder med masearrestasjoner og hardhendt behandling av både pågrepne og demonstranter.

Eksil og arrest

Samordningsrådet, som vil ha dialog med myndighetene om en fredelig maktovergang, anklages for å undergrave rikets sikkerhet. Den opposisjonelle nobelprisvinneren og forfatteren Svetlana Aleksijevitsj sa i september at hun var det siste medlemmet av rådet som ikke var i fengsel eller i utlandet. Uttalelsen kom da hun reiste til Tyskland for det som ble oppgitt å være planlagt medisinsk behandling

Tikhanovskaja forlot også Hviterussland kort tid etter valget og lever i eksil i Litauen. Hun har møtt en rekke europeiske ledere i månedene etter valget. I september tok hun imot Erna Solberg (H) da den norske statsministeren besøkte Litauen.

Nominert ble drept

I talen sin mintes Sassoli også en av de andre nominerte, Arnold Joaquin Morazan Erazo fra miljøgruppen Guapinol, som kjemper mot en gruve i Honduras. Han ble drept forrige uke, og Sassoli ba om en troverdig og uavhengig gransking av saken, og at de som står bak drapet, må stilles til ansvar.

Sakharov-prisen er på 50.000 euro og overrekkes i en seremoni 16. desember.

