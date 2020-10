Brexitsamtaler under stort tidspress

NTB utenriks

Torsdag reiste EUs sjefforhandler Michel Barnier til London etter at britene endelig hadde gitt klarsignal til å fortsette å forhandle om forholdet på tvers av Kanalen etter brexit.

Partene begynte en ny, intensiv runde med samtaler som skal fortsette til søndag. Det er ikke ventet noen pause i helgene i fasen som forhandlingene nå går inn i. Siden EU-toppmøtet forrige uke har flere dager gått tapt mens britene har holdt igjen og ventet på flere innrømmelser.

– Begge sider er klar over at det er ekstremt knapt med tid, sa en talsmann for statsminister Boris Johnson, som ønsket EUs forhandlingsgruppe velkommen til London.

I et felles dokument minner EUs forhandlingsleder Michel Barnier og hans britiske motpart David Frost om at «det ikke er enighet om noe i disse forhandlingene før en endelig samlet avtale er oppnådd».

Fisk og konkurranseregler har hele veien vært de vanskeligste punktene i forhandlingene, samt å bli enige om hvordan den fremtidige avtalen skal håndheves. Ingen av disse punktene er avklart når partene nå sitter ved forhandlingsbordet igjen.

