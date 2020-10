NTB utenriks

Den 45 år gamle ministeren er ved bevissthet og kan kommunisere, sier talskvinnen hennes. En kilde i staben hennes beskriver Wilmes' tilstand som stabil.

Statsminister Alexander De Croo ønsker Wilmes god bedring. Han overtok som regjeringssjef for tre uker siden, etter at Wilmes hadde ledet en overgangsregjering i et snaut år.

Belgia opplever for tiden en svært alvorlig smittebølge. Forrige uke var det i snitt 33 dødsfall og nesten 10,000 nye smittetilfeller daglig.

