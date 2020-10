NTB utenriks

Blant dem er partileder Nikos Michaloliakos, som i forrige uke ble dømt til 13 års fengsel. Både han og de andre er dømt for virksomhet i en kriminell organisasjon, men alle har anket saken.

Arrestordrene blir utstedt etter at domstolen avviste et forslag om at de skulle slippe fengsling i påvente av ankebehandlingen.

I alt er 51 personer dømt i saken, men domstolen ville kun suspendere dommene for tolv av dem fram til ankesakene er avgjort, skriver avisen Kathimerini.

