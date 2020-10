Valp som skulle avlives i Norge har fått ny eier etter hjelp fra Jean-Claude van Damme

NTB utenriks

Den belgiske actionstjerna fikk nyss om et opprop for å redde valpens liv, og delte en følelsesladd appell på Facebook-siden sin, skriver New York Times.

Den tre måneder gamle chihuahuaen Raya ble kjøpt av norske Alexey Iversen fra Bulgaria, men da hunden ankom Norge konkluderte Mattilsynet raskt med at dyrepasset og annen dokumentasjon ikke stemte overens med virkeligheten.

Kort tid deretter fikk Iversen beskjed om at valpen ville bli avlivet.

Hundeelsker

Han erkjente at han burde sjekket dokumentasjonen før han kjøpte hunden, men tok opp kampen for å redde hundens liv. En advokat klarte å utsette avlivingen til oktober, og Iversen startet et opprop på nett, som van Damme på et eller annet vis fikk vite om.

– Vi kan ikke drepe den lille chihuahuaen. Det er uheldig for framtida, for koronaviruset, og alle slike ting, sa den kjente hundeelskeren van Damme mens han holdt i sin egen chihuahua.

Nesten 200.000 personer reagerte på videoen, og van Damme tilbød seg også å betale alle kostnader knyttet til å redde den tre måneder gamle valpen.

Kort tid deretter kunngjorde Mattilsynet at valpen skulle sendes til opphavslandet Bulgaria.

Kontrabeskjed fra Bulgaria

Til NTB uttaler Mattilsynet at de nå undersøker det praktiske rundt gjennomføring av returen.

Etter at de fattet vedtak i begynnelsen av oktober om at valpen enten måtte returneres til Bulgaria eller avlives, aksepterte landet først ikke å få valpen i retur, på grunn av det ugyldige passet.

Søndag fikk de derimot kontrabeskjed, og det var funnet en ny eier for hunden i hovedstaden Sofia.

– Vi er glad for at historien ser ut til å få en lykkelig slutt, og minner alle om viktigheten av å undersøke hvor hunden man skal kjøpe kommer fra. Det er ofte en dårlig idé å avtale kjøp over nettet, for deretter å overta valpen på en parkeringsplass eller annet nøytralt sted. Dette kan være et tegn på det er snakk om en innsmuglet hund, skriver avdelingssjef Bente Fauske i Mattilsynet i en epost.

(©NTB)