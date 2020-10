EU-sjef om brexitsamtaler: Ingen tid å miste

NTB utenriks

Ursula von der Leyens kommentar kom i en Twitter-melding der hun også videreformidlet det siste budskapet fra EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Han var onsdag i EU-parlamentet og redegjorde for samtalene med britene, som i praksis har vært på vent siden før helgen. Han mener en avtale fortsatt er innen rekkevidde.

– Våre prinsipper respekterer britisk suverenitet. En avtale er mulig dersom begge er innstilt på å jobbe konstruktivt og i kompromissets ånd de nærmeste dagene, basert på juridiske tekster. Tiden er knapp, lyder Barniers oppsummering.

Onsdag skal han for tredje gang på like mange dager snakke med sin britiske notpart David Frost.

Spørsmålet om suverenitet, juridiske tekster og kompromissvilje fra EU har vært vesentlig for britene når de har vegret seg for å komme tilbake til forhandlingsbordet. De har etterlyst en holdningsendring, og Barniers uttalelse blir lagt merke til.

– Vi merker med interesse at EUs forhandler har kommet med vesentlige kommentarer på punktene som ligger til grunn for de nåværende problemene i samtalene, sier en talsmann for statsminister Boris Johnson.

