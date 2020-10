Demonstrasjoner i Bolivia etter valget

NTB utenriks

Valgresultatet er ennå ikke kunngjort offisielt, men etter at nesten 90 prosent av stemmene er telt opp, ligger Arce an til å få 54 prosent av stemmene. Sentrumspolitikeren Carlos Mesa ligger på sin side an til nesten 30 prosent.

Det har blitt rapportert om demonstrasjoner i byene Cochabamba, Santa Cruz, Oruro og Sucre.

Det har vært frykt for at valgresultatet ville utløse uro og opptøyer. Bolivia har vært preget av splittelse og uro siden det omstridte valget i fjor høst. President Evo Morales ble anklaget for valgfusk av høyresiden og ble presset bort fra makten etter at han fikk politiet og militæret mot seg. Anklagene har blitt avvist av flere, blant annet forskere fra MIT.

Søndagens valg skulle egentlig blitt avholdt i mai, men ble utsatt som følge av koronapandemien.

