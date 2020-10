Nasa og Nokia skal bygge ut 4G på månen

NTB utenriks

Det finske selskapet har sikret seg en kontrakt med den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa verdt 14,1 millioner dollar, tilsvarende 132 millioner kroner.

Avtalen er del av Nasas Artemis-program, som tar sikte på å sende den første kvinne, og den neste mann, til månen innen 2024.

Nokia skal produsere det selskapet omtaler som et kompakt og robust trådløst 4G-nettverk på månens overflate. Nettverket skal gjøre det mulig for Nasa å etablere et langvarig tilstedeværelse på månen innen 2030.

Utstyret blir installert av en robot, som skal bygges av Intuitive Machines sent i 2022, opplyser Nokia. Utstyret skal etter hvert oppgraderes til 5G.

I alt In all kunngjorde Nasa i forrige uke at romfartsorganisasjonen hadde tildelt kontrakter verdt 370 millioner dollar til 145 selskaper som skal levere teknologi og løsninger til Nasas neste måneferd.

