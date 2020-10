Irland stenger ned etter økt smitte

NTB utenriks

Alle ikke-essensielle butikker må stenge, mens puber og restauranter bare vil kunne drive med takeaway.

– Alle i landet blir bedt om å holde seg hjemme, sa statsminister Micheál Martin i en TV-tale mandag.

Kun ansatte i yrker som regnes som kritiske vil få lov til å reise til jobb, mens folk flest ikke vil få lov til å bevege seg mer enn fem kilometer hjemmefra når de trener.

Myndighetene advarer om at det de som bryter grensen på fem kilometer, blir straffet. Kapasiteten på offentlig transport reduseres til 25 prosent og skal kun betjene folk som jobber i unnværlige yrker.

Det blir også forbudt for folk fra ulike hjem å møtes innendørs, men to husholdninger kan møtes utendørs i for eksempel en park. I tillegg blir det etablert et program som skal sørge for at folk som bor alene, og som risikerer sosial isolasjon eller psykisk sykdom, får møte andre folk.

I motsetning til nedstengingen i mars, får idretten på profesjonelt nivå fortsette bak lukkede dører og tomme tribuner.

Totalt 1.852 personer har dødd av koronaviruset i landet. Ingen nye dødsfall ble registrert mandag, men det ble registrert 1.031 nye smittetilfeller.

