Belgia stenger utesteder og innfører portforbud

Fra midnatt skal nedstengingen også innebære et nattlig portforbud, for å hindre at festen skal flyttes ut i gatene. Takeaway er fortsatt tillatt.

Statsminister Alexander De Croo ber belgierne om å ha færrest mulig kontakter utenfor hjemmet.

– Smittesituasjonen i Vallonia og Brussel er den verste og farligste i hele Europa, sa helseminister Frank Vandenbroucke til TV-kanalen RTL søndag.

Mandag hadde Belgia registrert 222.253 koronatilfeller på 11,5 millioner innbyggere, et tall som har mer enn doblet seg på en måned.

