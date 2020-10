Lærerdrapet: Mistenkt tsjetsjener skal ha bedt elever peke ut offeret

NTB utenriks

Jean-François Ricard i den franske påtalemyndigheten opplyser også at den 18 år gamle tsjetsjeneren som antas å ha vært gjerningsmannen, ba elever peke ut læreren for ham.

18-åringen ble skutt og drept av politiet etter drapet. Han skal ha motsatt seg pågripelse og opptrådt truende.

Ricard sier ifølge Reuters at tsjetsjeneren la ut et bilde av den drepte læreren på Twitter etter angrepet. Han skal også ha skrevet at han hadde drept læreren, 47 år gamle Samuel Paty.

Ifølge TV-stasjonen BFMTV har politiet funnet bilder av den drepte på gjerningsmannens telefon.

Patys bruk av Muhammed-karikaturer i undervisning om ytringsfrihet hadde vekket sinne blant muslimske foreldre på skolen. Til sammen ni personer er tatt inn til avhør etter drapet, blant dem foreldrene til et av barna i Patys klasse.

