Ardern storfavoritt når newzealenderne går til urnene

NTB utenriks

Oppslutningen rundt Ardern har økt betraktelig på grunn av måten regjeringen har håndtert koronaviruset på øya.

Landet har for øyeblikket ikke lokale smittetilfeller, og landets fem millioner innbyggere slipper å etterleve krav om bruk av munnbind og sosial distansering.

Et spørsmål før valget er om Labour kan vinne rent flertall i nasjonalforsamlingen for første gang siden New Zealand innførte proporsjonal valgordning for 24 år siden. Landet har typisk hatt koalisjonsregjeringer, men skal man tro meningsmålingene kan Ardern og Labour bli store nok til å styre alene.

Det konservative Nasjonalpartiets leder Judith Collins sier imidlertid at hun fortsatt tror hun kan vinne. Meningsmålinger har bommet før, understreker hun, med henvisning til brexit og Trumps valgseier i USA i 2016.

Newzealendere skal også ta stilling til hvorvidt landet skal legalisere marihuana og aktiv dødshjelp. Meningsmålinger viser at folkeavstemningen om aktiv dødshjelp ser ut til å bikke mot ja, mens marihuana-spørsmålet er svært jevnt.

Stemmelokalene stenger klokken 8 norsk tid.

(©NTB)