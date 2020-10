Tusenvis trosser forsamlingsforbudet i Bangkok

NTB utenriks

Dagen før stilte om lag 10.000 demonstranter opp, mange av dem studenter, for å kreve demokratiske reformer, til tross for at myndighetene noen timer før hadde gitt ordre om at det ikke var lov å samles med enn fire personer. Unntaksbestemmelsen har også gitt opprørspolitiet videre fullmakter.

Over 20 aktivister er så langt pågrepet, blant dem flere frontfigurer, og videoer av ungdommer som blir lempet inn i politibiler, er blitt delt på sosiale medier.

– Den unge generasjonen vil ikke tolerere status quo lenger, sier Pim, en 20 år gammel designstudent.

– De fattige blir fattigere, og de rikere blir rikere. Gapet øker, legger hun til.

Siktet for vold mot dronningen

Statsminister og tidligere juntaleder Prayut Chan-o-cha advarte tidligere på dagen demonstrantene mot å bryte loven. Han avviste at han kommer til å gå av, slik demonstrantene krever.

Politiet har sørget for å sperre av et planlagt samlingssted, men det resulterte bare i at demonstrantene forflyttet seg til forretningsstrøket Pathumwan.

To thailandske demonstranter ble tidligere på dagen pågrepet og siktet for vold mot landets dronning, noe som i verste fall kan bety dødsstraff hvis de blir kjent skyldige.

Ekachai Hongkangwan and Bunkueanun Paothong var blant demonstrantene som flokket seg rundt en bilkolonne med dronning Suthida like ved regjeringskontorene onsdag. Blant demonstrantenes krav er at loven som forbyr kritikk av kongehuset, må avskaffes. I dag kan personer som kritiserer kongen, bli dømt til 15 års fengsel.

Inspirert av Hongkong

Demokratibevegelsen i Thailand ser ut til å ha blitt inspirert av de mange unge aktivistene som har stått i spissen for protestene mot kinesiske myndigheter i Hongkong.

Misnøyen i Thailand har økt siden februar da flere opposisjonsledere fikk forbud mot å drive med politikk. Koronapandemien har dessuten ført til at landets økonomi er i fritt fall og gjort de store forskjellene mellom landets mange fattige og den styrtrike eliten enda tydeligere.

Thailands nåværende leder var tidligere forsvarssjef og ledet i 2014 et kupp som førte til at landet ble styrt av en militærjunta de fem neste årene. I denne perioden ble det skrevet en ny grunnlov, og i fjor ble det holdt valg slik at en sivil regjering kunne overta, men det er fortsatt Prayut som er regjeringssjef.

Analytikere mener at den nye grunnloven ble utformet på en slik måte at den sikret Prayut seieren.

