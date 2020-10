Republikanere vil stevne Twitters toppsjef etter blokkering av omstridt artikkel om Biden

NTB utenriks

Den republikanske senatoren Ted Cruz mener Twitter misbruker sin makt til å undertrykke pressen og dekke over anklager om korrupsjon, og at Twitters toppsjef Jack Dorsey derfor vil måtte svare for seg i komiteen.

Onsdag sørget Twitter for å hindre spredning av en kontroversiell artikkel fra New York Post fordi selskapet mente den kunne kobles til en desinformasjonskampanje få uker før det amerikanske presidentvalget.

Artikkelen var basert på eposter fra PC-en til Bidens sønn Hunter, som Rudy Giuliani skal ha fått tilgang til. Giuliani er Donald Trumps personlige advokat, og det er ikke kjent hvordan han har fått tak i epostene.

Giuliani har tidligere spredt påstander om at Biden under sin tid som visepresident presset Ukraina til å sparke landets riksadvokat, og at han gjorde det for egen vinnings skyld. Teorien er at det hadde sammenheng med at sønnen var styremedlem i et korrupsjonsanklaget, ukrainsk energiselskap. Det finnes ingen dokumentasjon for påstandene, og Biden avviser dem.

Twitter opplyste torsdag kveld at selskapet ikke lenger vil blokkere informasjon som er framkommet ved hacking, såfremt det ikke blir publisert av hackeren selv.

New York Post er en konservativ avis eid at Rupert Murdochs mediekonsern News Corporation. Selskapet eier også Fox News, som regnes som Trumps yndlingskanal.

(©NTB)