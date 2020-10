Pundet svekkes etter Johnsons brexit-uttalelser

NTB utenriks

Kursen falt til under 1,29 dollar fredag, etter at Johnson sa at landet fra 1. januar må være forberedt på å ha vilkår på linje med de Australia har i handelen med EU. Han ba EU om å endre holdning i forhandlingene.

En av Johnsons talsmenn skjerpet deretter retorikken ytterligere, og sa at forhandlingene med EU i praksis er over.

– Jeg tror markedet stort sett tar dette for det det er, en siste innsats for å få innrømmelser fra EU, sier analytiker Craig Erlam i megler- og analysefirmaet Oanda. Men han føyer til:

– Det ville vært forferdelig hvis dette endte uten avtale etter fire års arbeid, midt i en pandemi der bedrifter er presset til bristepunktet.

