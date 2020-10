Lærer som hadde vist fram Muhammed-karikaturer, drept i Paris

NTB utenriks

Fransk politi bekreftet fredag kveld meldingene i franske medier, blant dem Le Parisen, om at mannen hadde brukt de omstridte karikaturene i undervisningen.

En mistenkt gjerningsmann ble skutt og drept etter å ha opptrådt truende, opplyser politiet. Noen nærmere opplysninger om hvem vedkommende var, er så langt ikke kjent.

Frankrikes president Emmanuel Macron besøker fredag kveld åstedet. Han deltok tidligere i et møte om saken i innenriksdepartementet.

Meldingen om drapet kommer samtidig som det pågår en rettssak i kjølvannet av terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i 2015, der tolv personer ble drept.

Årsaken til at Charlie Hebdo ble mål for angrepet, var at satiremagasinet flere ganger hadde trykket tegninger av profeten Mohammed.

Historielærer

Angrepet fredag skjedde rundt klokka 17 ved en skole i Conflans-Sainte-Honorine, en forstad vest for den franske hovedstaden. Offeret var historielærer på ungdomsskolenivå, og hadde nylig vist fram Muhammed-karikaturer og diskutert dem i undervisningen, opplyser politikilder.

Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon». De rykket ut til stedet etter å ha fått en telefon om en mistenkelig mann som oppholdt seg der.

De oppdaget da offeret, og fant den mistenkte gjerningsmannen noen hundre meter unna. Politiet opplyser at han hadde kniv og en såkalt softgun, og at han motsatte seg pågripelse. Mannen ble skutt og såret, og døde senere av skadene.

I etterkant av hendelsen rykket også en bombegruppe ut til stedet, av frykt for at det kunne være en bombevest der. Publikum ble advart mot å nærme seg stedet.

Avbryter reise

Innenriksminister Gérald Darmanin, som er på reise i Marokko, vender umiddelbart tilbake til Paris etter hendelsen. Han har hatt samtaler med statsminister Jean Castex og president Emmanuel Macron, opplyser Darmanins kontor.

Hendelsen minner om et angrep som fant sted i den franske hovedstaden i slutten av september, da to menn fra et TV-produksjonsselskap ble angrepet med kjøttøks utenfor de tidligere lokalene til Charlie Hebdo. De ble alvorlig skadd, men overlevde. En 25 år gammel pakistansk mann er siktet for handlingen.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin sa like etter at angrepet «åpenbart var en islamistisk terrorhandling».

25-åringen skal i avhør ha begrunnet handlingen med satiremagasinets publisering av karikaturer av profeten Muhammed.