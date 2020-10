FBI etterforsker om Russland står bak angivelige eposter fra Bidens sønn

NTB utenriks

Bilder av epostene som hevdes å være del av Hunter Bidens korrespondanse, ble offentliggjort av avisen New York Post onsdag. Avisen skriver den fikk harddisken med epostene av Trumps advokat Rudy Giuliani.

Disken skal stamme fra en laptop som hadde ligget et år i en databutikk i delstaten Delaware, der den ble innlevert for service, men aldri hentet.

Den spesielle historien om funnet skal være noe av årsaken til at saken nå etterforskes som en mulig russisk påvirkningsoperasjon. Om epostene er forfalsket eller skaffet til veie ved et datainnbrudd, har ikke latt seg verifisere.

Facebook og Twitter tok uvanlige grep for å stanse deling av New York Posts historie, noe som fikk president Donald Trump og andre republikanere til å rase. Twitter henviste blant annet til nye, strenge regler mot materiale som er skaffet til veie ved datainnbrudd.

Etter kritikken myknet Twitter imidlertid raskt opp reglene, og opplyste torsdag kveld at selskapet ikke lenger vil blokkere informasjon som er framkommet ved hacking – såfremt den ikke blir publisert av hackeren selv.

Torsdag ble det også kjent at amerikansk etterretning har advart Donald Trump om at Giuliani var påvirket av en kampanje iverksatt av russisk etterretning.

Washington Post skriver at Giuliani blant annet åpent har hatt møter med Andrij Derkatsj, et prorussisk medlem av den ukrainske nasjonalforsamlingen. Amerikansk etterretning gikk i august ut og beskrev Derkatsj som en del av den russiske innsatsen for å påvirke det amerikanske presidentvalget

