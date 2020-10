NTB utenriks

Begrunnelsen er at domstolen mener det ikke er åpenbart at et slikt tiltak vil bremse koronasmitten.

Saken havnet i retten etter at elleve restauranteiere gikk til sak mot myndighetenes ordre.

I kjennelsen står det også at mesteparten av de nye koronainfeksjonene stammer fra private sammenkomster, møterom, slakterier, religiøse markeringer og i forbindelse med reiser.

Å stenge serveringssteder vil derfor være et uforholdsmessig inngrep i de forretningsdrivendes frihet, heter det.

(©NTB)