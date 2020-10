Politirazzia mot franske helsetopper og tidligere ministre

NTB utenriks

Ifølge en kunngjøring fra Verans kontor ble også kontoret hans gjennomsøkt.

Politiet har også slått til mot boligen til tidligere statsminister Édouard Philippe, landets helsedirektør Jérôme Salomon og flere andre tidligere ministre, samt en tidligere talskvinne for regjeringen, Sibeth Ndiaye, melder franske medier torsdag.

Salomon skulle ha vært intervjuet direkte i sendingen til BFMTV samme morgen, men han avlyste i siste liten av «personlige årsaker».

Tidligere helseminister Agnes Buzyn har også fått besøk av politiet, melder TV-kanalen.

I tillegg er statsminister Jean Castex under etterforskning, skriver nyhetsbyrået AFP.

90 søksmål

Politiet innledet i august en etterforskning av myndighetenes koronahåndtering etter at flere ofre for covid-19 anmeldte flere samfunnstopper for å ha reagert for langsomt slik at smitten fikk spre seg mer eller mindre ukontrollert.

De rundt 90 søksmålene kommer fra pasienter, leger, fengselsansatte, politibetjenter og andre som er blitt rammet av pandemien, som hittil har krevd over 33.000 liv i Frankrike. De som etterforskes, anklages for manglende innsats i forbindelse med en katastrofe.

Politiaksjonene ble gjennomført dagen etter at president Emmanuel Macron kunngjorde at det fra lørdag innføres portforbud mellom klokka 21 og 6 i Paris og åtte andre byer for å bremse koronasmitten.

Populær politiker

Édouard Philippe gikk av som statsminister i juli etter tre år i stillingen. Han har også fått ros for hvordan han framsto under pandemiens første måneder, og etter avgangen har han flere ganger toppet meningsmålingene som landets mest populære politiker. I dag er han ordfører i havnebyen Le Havre.

Parlamentarikeren og opposisjonspolitikeren Jean-Luc Reitzer, som selv har hatt en alvorlig form for covid-19, sier han er sjokkert over politirazziaen.

– Tror våre borgere virkelig at manglene, som var reelle, ble gjort med vilje? spør han.

(©NTB)