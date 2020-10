Pandemien preger Europa: Polsk nedstengning og fransk smitterekord

NTB utenriks

I Polen tar myndighetene nå grep og innfører en begrenset, ny nedstengning. Det strammes inn på sosiale sammenkomster, restauranter må stenge klokken 21 og det blir igjen hjemmeskole på videregående skoler.

Samtidig blir det tilskuerstopp på idrettsarrangementer, og treningssentre og svømmehaller stenges. Mer enn 70 prosent av landet erklæres som rød sone. Det inkluderer Warszawa og flere storbyer.

– Vi må tråkke på bremsen, sier helseminister Adam Niedzielski.

Statsminister Mateusz Morawiecki oppfordret alle som kan det til å jobbe fra hjemmekontor i tiden som kommer.

– I dag må vi gå tilbake til det vi kjenner fra i vår: Holde oss hjemme, sier Morawiecki.

Polen har registrert 149.903 smittetilfeller så langt i pandemien, og 8.099 det siste døgnet, viser tall fra Worldometer.

Fransk rekordsmitte og portforbud

Frankrike innfører fra lørdag portforbud for ni storbyer, blant dem hovedstaden Paris. Portforbudet vil vare fra klokken 21 til 6. Mer enn 12.000 politifolk er beordret ut for å sørge for at portforbudet overholdes.

Beslutningen ble tatt onsdag, og torsdag kunne franske helsemyndigheter melde om en ny smitterekord. For første gang er det registrert over 30.000 smittetilfeller på ett døgn i Frankrike. Torsdag ble det registrert 30.621 nye tilfeller.

Britisk nivåsystem

Også Storbritannia melder om høye smittetall, landet registrerte 18.980 smittetilfeller torsdag. Det er innført strenge tiltak denne uken, med et nivåsystem basert på smittespredningen.

Foreløpig er bare Liverpool på listen over områder i kategori 1, men torsdag ble London og sju andre områder flyttet til nivå 2. Det betyr at over 28 millioner av Storbritannias 56 millioner innbyggere ikke lenger får lov til å oppholde seg innendørs med folk de ikke bor med i sosiale sammenhenger.

Samtidig forhandler regjeringen med Manchester om hvorvidt regionen også skal inn i kategori 1, noe som vil føre til at mange bedrifter må stenge dørene.

Mørk høst i Europa

Det at det settes smitterekorder i en rekke europeiske land, gjør ekspertene bekymret for at viruset kan komme ut av kontroll i Europa. Tyskland, Tsjekkia, Italia og Polen har registrert rekordhøy smitte det siste døgnet.

Det testes imidlertid langt flere enn i pandemiens begynnelse, så smittetallene kan ha vært langt høyere i vår og vinter.

Lederen av Verdens helseorganisasjons Europa-avdeling, legen Hans Kluge, sier europeiske myndigheter må være kompromissløse i møtet med smitterekordene. Han sier smitten først og fremst sprer seg innendørs i hjemmene og der smitteverntiltakene ikke følges.

– Tiltakene skal hjelpe oss med å holde oss foran kurven, og til å flate den ut, så klart. Det er derfor opp til oss å akseptere dem mens de fortsatt er relativt enkle å følge, sier Kluge.

Tyskland innførte onsdag nye tiltak, som økt munnbind-krav, stengetider for barer og innstramming av hvor mange som kan samles sosialt.

Advarer mot Oslo

Norden er foreløpig skånet fra den sterke smitteveksten man ser i noen europeiske land, men også her stiger smitten. Danmark rapporterte torsdag om 430 nye smittetilfeller, dagen etter at 492 smittetilfeller ble registrert.

Danskene rykket også ut med en advarsel mot å reise til Oslo torsdag. Norge er ett av få land som ikke utløser karantenekrav i Danmark, men det danske utenriksdepartementet skriver på Twitter at Oslo har høye smittetall og at reisende bør være oppmerksom på smittefaren.

– Du oppfordres til å bli testet for covid-19 ved hjemkomst til Danmark, skriver danskene i Oslo-advarselen.

I Sverige økte smittetallene med 1.075 torsdag, og det ble meldt om tre nye dødsfall. Den svenske koronastrategien fikk torsdag krass kritikk i et leserinnlegg fra 80 forskere i legetidsskriftet The Lancet. Forskerne advarer sterkt mot å tro på flokkimmunitet.

– Den svenske strategien har ikke ført til annet enn død og fordervelse. Og denne situasjonen er ikke blitt beskrevet på en ærlig måte til den svenske befolkningen eller resten av verden, skriver forskeren Zoë Hyde på Twitter.

(©NTB)