NTB utenriks

Khan sier han venter at regjeringen torsdag vil kunngjøre at London om kort tid blir flyttet over i høyt farenivå, som er det nest høyeste i Storbritannias nye tredelte koronasystem.

– Dette betyr at forskjellige husholdninger ikke kan blandes innendørs, sier Khan.

Tiltakene vil trolig tre i kraft natt til lørdag.

