Kirgisistans president går av – statsministeren tar over midlertidig

NTB utenriks

Årsaken til at Jeenbekov trekker seg, er at han vil unngå sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter som krever hans avgang, melder russiske nyhetsbyråer torsdag.

– Jeg tviholder ikke på makten. Jeg ønsker ikke å bli den i Kirgisistans historie som lot blodet flyte og skjøt mot sine egne borgere, skriver presidenten i uttalelsen der han varsler sin avgang, ifølge lokale medier.

Jeenbekov varslet allerede i forrige uke at han var rede til å gå av.

Omstridt valg

Kirgisistan holdt valg på ny nasjonalforsamling 4. oktober. Opposisjonen nektet å godkjenne resultatet, og demonstranter tok deretter kontroll over flere bygninger og erstattet landets statsminister med sin egen kandidat, Sadyr Japarov, som få timer tidligere var løslatt fra fengsel.

Japarov ble godkjent av nasjonalforsamlingen og innsatt som statsminister onsdag. Han krevde samtidig presidentens avgang.

– Presidentens avgang er det folket krever. Jeg kommer til å reise til presidenten i dag, og vi skal løse denne utfordringen, sa Japarov etter innsettelsen.

Tar oppgaven selv

Etter at presidenten hadde gått av, var det ventet at nasjonalforsamlingen ville ta over presidentoppgavene fram til et nyvalg kan holdes. Det må skje innen tre måneder etter kirgisisk lov.

Japarov rykket imidlertid ut og sa at han selv ville ta seg av presidentoppgavene.

– Jeg vil gratulere dere med seieren. I dag falt alt på plass, sa Japarov til jublende støttespillere da han kom med kunngjøringen om at han vil kombinere rollene som statsminister og president.

(©NTB)