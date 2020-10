Fortsatt full støtte til EUs brexitforhandler

NTB utenriks

Det fremtidige forholdet til Storbritannia skulle være hovedtema for det to dager lange møtet i Brussel. Men uten en avtale å diskutere, trengte ikke stats- og regjeringssjefene mye tid før de var enige om en uttalelse.

– Vi er innstilt på å oppnå en rettferdig avtale. Vi gjør alt vi kan for å oppnå det, men ikke for enhver pris, sier sjefforhandler Michel Barnier på en pressekonferanse under toppmøtet. Han fikk klarsignal til å jobbe videre med britene og reiser til London for å gjøre det neste uke.

– Det blir intense diskusjoner. Vi starter mandag og holder på hele uken, og helgen også, om det må til. Uken etter fortsetter vi i Brussel, sier Barnier.

– Vi må bruke den lille tiden som er igjen, hvis vi skal klare å få til en avtale innen utgangen av oktober, legger han til. Det er fristen han selv har sagt at partene må nå dersom det skal være mulig å få det formelle på plass innen årsskiftet. Da går overgangsperioden etter brexit ut.

Tre vanskelige områder

Barnier tror det er mulig å bli enige. På mange områder sier han de nesten er i mål.

– På andre punkter er det uenighet, og så er det tre områder der avstanden er stor og der det er usikkert om vi klarer det, forteller han.

De tre områdene er de samme som har vært vanskelige siden forhandlingene startet: fiske, konkurranseregler og håndheving og overvåking av avtalen.

– Vi står samlet og er bestemt på å få til en avtale, men det må være basert på mandatet, ikke minst på disse tre feltene. Og her er vi bekymret over mangelen på fremdrift, sier EU-president Charles Michel.

Han ber også britene respektere utmeldingsavtalen fra sist vinter. Det har falt EU tungt for brystet at britene er i ferd med å vedta en lov som vil undergrave deler av avtalen knyttet til Nord-Irland.

– Punktene i utmeldingsavtalen må implementeres til fulle. Punktum. Det er også et spørsmål om internasjonal troverdighet, understreker Michel.

Forbereder seg

Samtidig som alle EU-landene er innstilt på å jobbe videre for en avtale, sier Michel at innsatsen trappes opp for å være forberedt på alle utfall. det inkluderer en fremtid uten en avtale med britene.

EU-lederne ber også EU-kommisjonen vurdere midlertidige, ensidige tiltak for å sikre EUs interesser om det skulle skje.

Storbritannias statsminister sa sist måned at dersom en avtale ikke var klar til dette toppmøtet, måtte begge sider innse at det er umulig å bli enige. Han har gått bort fra dette og sier han etter toppmøtet vil bestemme seg for om han synes det er verdt å fortsette forhandlingene.

Skuffet motpart

Kilder har i det siste sagt at også britenes sjefforhandler David Frost mener det er mulig å komme til enighet, men torsdag er han skuffet over toppmøtet.

– Det er skuffende at de ikke lenger vil jobbe «intensivt» for å få til en avtale, skriver han på Twitter.

Nettopp ordet «intensivt» var med i et utkast til uttalelse fra toppmøtet, men ikke i den teksten som ble vedtatt. Han er også skuffet over at toppmøtet ber britene bevege seg, så det er mulig å bli enige.

– Å antyde at all bevegelse må komme fra vår side, er en uvanlig måte å gripe an forhandlinger på, skriver han.

