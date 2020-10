Venezuelas helseminister koronasmittet

NTB utenriks

Alvarado fikk diagnosen for elleve dager siden og har hatt milde symptomer som han får behandling for, ifølge landets nasjonale nyhetsbyrå AVN tirsdag.

Statsråden sier selv at han føler seg i svært god form og at han nå avventer et nytt testresultat.

Fra før har Venezuelas oljeminister Tareck El Aissami og regjeringspartiets leder Diosdado Cabello vært bekreftet smittet.

Hovedstaden Caracas' regionale leder Dario Vivas døde i august etter å ha fått covid-19.

Landet har til sammen 83.700 smittetilfeller og 704 koronarelaterte dødsfall, men de virkelige tallene antas å være betydelig høyere.

