Tusenvis flykter fra Taliban-offensiv sør i Afghanistan

Helmand er en av opprørsgruppens kjerneområder, og kampene utspiller seg samtidig som fredsforhandlingene mellom Taliban og regjeringen står i stampe.

Taliban har blant annet gått til angrep på provinshovedstaden Lashkargah, der strømforsyningen nå er brutt.

Onsdag var tusenvis av mennesker på vei bort fra kampområdene, mange av dem stuet sammen i busser og drosjer – og på motorsykler.

– Over 5.100 familier, eller 30.000 mennesker, har flyktet så langt, sier leder for flyktningdepartementet i Helmand, Sayed Mohammad Ramin, til AFP.

– Noen familier bor fortsatt under åpen himmel på gaten i Lashkargah, vi har ikke telt til dem, legger han til.

Flykter i all hast

En innbygger sier han var nødt til å flykte etter at en bombekastergranat traff naboens hus, og to kvinner ble drept. En annen sier at kampene er så intense at han og familien på tolv måtte flykte i all hast uten en gang å få med seg ekstra klær.

USA har sendt flere fly til området for å støtte de afghanske regjeringsstyrkene med luftangrep.

Onsdag pågikk det kamper i fire av provinsens distrikter. To helikoptre som transporterte sårede bort fra slagmarken, kolliderte samme morgen, og minst ni personer mistet livet, opplyser afghanske tjenestemenn.

FNs operasjon i Afghanistan oppgir at tusenvis har flyktet. De ber Taliban iverksette tiltak for å beskytte sivile, blant annet ved å etablere sikre fluktveier for dem som ønsker å dra.

Urolig provins

Helmand-provinsen har vært åsted for noen av de blodigste kampene mellom Nato-styrker og Taliban etter den USA-ledede invasjonen i 2001. Danmark er blant landene som har hatt en stor gruppe soldater utplassert i provinsen.

I henhold til en avtale som Taliban inngikk med USA i februar, skal opprørerne holde seg unna byområder og sørge for et lavt voldsnivå.

President Donald Trump varslet i forrige uke at alle amerikanske styrker skal være ute av Afghanistan innen jul, et halvt år tidligere enn planlagt. Nyheten førte til jubel hos Taliban, som erklærte at de støtter gjenvalg av Trump.

