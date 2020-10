Trump og Biden holder konkurrerende folkemøter

NTB utenriks

Bidens valgkampstab kunngjorde forrige uke at presidentkandidaten vil delta på et folkemøte i Philadelphia torsdag der han skal svare på spørsmål fra publikum. Møtet sendes direkte på TV-stasjonen ABC klokka 02 natt til fredag norsk tid.

Onsdag kunngjorde TV-stasjonen NBC at president Trump skal holde et tilsvarende folkemøte i Miami, og det på nøyaktig samme tid. NBC sier de har fått forsikringer om at Trump, som jo har vært syk med covid-19, er smittefri.

De to folkemøtene kommer i stedet for presidentdebatten som skulle vært holdt torsdag, men som ble avlyst etter at Trump og Biden nektet å delta på hverandres premisser.

På sosiale medier er det mange som reagerer på at NBC har gått med på å la Trump holde sitt folkemøte samtidig som Bidens folkemøte.

– NBC belønner Trump for hans uansvarlige oppførsel. Han kom nettopp ut av sykehuset med koronavirus, har fortsatt ikke hatt på seg munnbind, og har spredt løgner og feilinformasjon om Covid-19 på daglige valgkamparrangementer uten sosial avstand, skriver CNN-kommentator Keith Boykin på Twitter.

– Kynismen til NBCs sjefer, som ga oss «The Apprentice og dermed også denne presidenten, er skammelig, skriver The New Yorker-skribent Sue Harper på sin Twitter-konto.

Andre reaksjoner på sosiale medier, er «latterlig», «håpløst» og «skuffende».

(©NTB)