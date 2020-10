Smitterekordene sprenges over hele Europa

NTB utenriks

Onsdag kveld ble det kjent at Italia har registrert 7.332 nye koronasmittede det siste døgnet, som er det høyeste tallet siden pandemien brøt ut i vinter. Forrige topp var 21. mars.

De fleste land tester imidlertid langt flere enn de gjorde for seks måneder siden.

I en rekke land og regioner er det denne uken kunngjort skarpe innstramminger på dagliglivet for å begrense spredningen av koronaviruset, ettersom smitten stiger raskt.

Fra og med onsdag er barer og restauranter stengt i Nederland, alkoholsalg etter klokka 20 er forbudt, og det vil være begrensninger på folkesamlinger.

Barer og restauranter må også holde stengt i den spanske regionen Catalonia, mens i Nord-Irland blir skolene stengt i to uker.

Tsjekkia er verst

Tsjekkia er i øyeblikket landet med det høyeste smittenivået i Europa, med hele 521 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Også her stenger man skolene, etter at 4.500 lærere og ansatte er blitt smittet.

I Polen oversteg det daglige antallet koronadødsfall onsdag 100 for første gang siden tidlig i vår. I Polen innføres det fra og med torsdag en ny koronarestriksjon i form av at matbutikker og apotek er forbeholdt eldre i to timer midt på dagen.

Sveits og Østerrike passerte nye smitterekorder onsdag, i førstnevnte land var de 2.823 nye smittetilfellene en dobling fra dagen før. Sveitsiske myndigheter har innkalt til krisemøte mellom representanter for alle de 26 kantonene torsdag.

Belgiske sykehus nær full kapasitet

Etter Tsjekkia er det Belgia som har flest nye koronavirustilfeller sett opp mot befolkningstallet. Helsemyndighetene frykter nå at intensivenhetene på belgiske sykehus nærmer seg full kapasitet.

I forrige uke valgte hovedstadsregionen Brussel å stenge alle utesteder i en måned.

To land i Europa registrerte onsdag mer enn 10.000 nye smittetilfeller siste døgn: Russland med 14.200 nye, og Storbritannia med 19.700 nye.

Tallet i Russland er det høyeste siden pandemien begynte, og landet har registrert minst 10.000 nye tilfeller elleve dager på rad.

Til sammen er om lag 6,3 millioner mennesker blitt bekreftet smittet av koronaviruset i Europa. Over 230.000 mennesker har dødd med viruset.

(©NTB)