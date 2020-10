Saudi-Arabia fikk ingen plass i FNs menneskerettighetsråd

NTB utenriks

Menneskerettsgrupper mener Saudi-Arabia ikke fortjente noen plass i rådet og er fornøyd med at landet var den eneste av kandidatene som ikke ble valgt inn under avstemningen tirsdag kveld amerikansk tid.

– Det eneste landet som ikke ble valgt, avvist av et flertall i FN. Kongedømmet høstet det de fortjener for sine alvorlige brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser i utlandet, sier Bruno Stagno i Human Rights Watch (HRW).

– En pariastat

– Hvis ikke Saudi-Arabia gjennomfører dramatiske reformer for å løslate politiske fanger, avslutte sin katastrofale krig i Jemen og la landets borgere få en meningsfull deltakelse i det politiske liv, vil landet forbli en pariastat i verdenssamfunnet, sier Sarah Leah Whitson, som leder organisasjonen Democracy for the Arab World Now.

Organisasjonen hun leder, ble stiftet av Jamal Khashoggi, som ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for to år siden.

Færre stemmer til Kina

15 av rådets 47 plasser sto ledige, men det var kun konkurranse om fire. De gikk til Kina, Pakistan, Usbekistan og Nepal. Kina fikk imidlertid kun 139 stemmer – 41 færre enn da landet sist ble valgt inn i 2016.

HRW mener det er et tydelig signal om at flere land er bekymret for det de mener er Kinas elendige rulleblad når det gjelder menneskerettighetene.

Omstridt stemmesystem

Alle FNs 193 medlemsland kunne delta i avstemningen. Men stemmesystemet er omstridt ettersom det innebærer at land kan inngå hestehandler med andre land for å sikre seg en plass.

Både Cuba og Russland var blant de elleve landene som ble valgt inn uten at andre land stilte som kandidater til plassene.

USA er ikke lenger med i rådet etter at president Donald Trump trakk landet ut i 2018.

