Sanner vil redde verdensøkonomien med internasjonal dugnad

NTB utenriks

Sanner deltar torsdag på et videomøte i den rådgivende komiteen av finansministre og sentralbanksjefer i Det internasjonale pengefondet (IMF).

Pengefondets analyse av den økonomiske situasjonen er dyster lesning for de fleste medlemslandene. Fondet anslår at nedgangen på verdensbasis blir på 4,4 prosent.

Totalt anslås fallet i verdensøkonomien i år og neste år til å bli på 11 billioner dollar, eller rundt 100.000 milliarder kroner. Det utgjør ti norske oljefond.

Spår norsk vekst i 2021

For Norges del ser det ikke så mørkt ut.

IMF anslår at Norge er blant landene som klarer seg best, og spår et fall i brutto nasjonalprodukt på 2,8 prosent i 2020 og en vekst på 3,6 prosent i 2021. Fallet i år er blant de laveste som er anslått i Europa, ifølge Finansdepartementet.

– Det indikerer at tiltakene våre har truffet relativt godt. Men jeg vil understreke at usikkerheten fortsatt er stor, og at vi er avhengig av å fortsatt ha kontroll på smitten for å holde økonomien i gang, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Vil ha internasjonal dugnad

Det internasjonale pengefondet (IMF) holder torsdag møte i den rådgivende komiteen av finansministre og sentralbanksjefer. Møtet omtales som det viktigste på IMF-kalenderen.

Finansminister Jan Tore Sanner vil i sin tale ta til orde for en internasjonal dugnad mot koronasmitte, for å redde verdensøkonomien.

– Mitt budskap til de andre landene er at det viktigste vi kan gjøre for verdensøkonomien, er å holde smitten nede og å jobbe fram en vaksine som kan bli bredt tilgjengelig over hele verden så raskt som mulig, sier Sanner i en uttalelse sendt til NTB.

– I dette arbeidet er Norge sentral, og jeg vil bruke anledningen til å oppfordre til en internasjonal dugnad, noe mange andre land støtter, sier Sanner.

Mener de rike må gjøre mer

Møtet blir holdt digitalt på grunn av pandemien. Sanner mener det er viktig at møtet blir avholdt.

– Jeg er glad for at vi kan ha et sterkt internasjonalt samarbeid til tross for koronapandemien, sier finansministeren.

Sanner mener de rike landene må bidra mer for å gjøre krisen mindre ille for de fattigste.

– En gjeldskrise kan være på trappene. I revidert budsjett bevilget Norge derfor midler til IMFs katastrofefond og stilte nye lånemidler til disposisjon for IMFs ordninger for lavinntektsland, avslutter Sanner.

(©NTB)