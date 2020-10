Graham mener Barrett er et symbol for unge abortmotstandere

NTB utenriks

Graham leder justiskomiteen i Senatet og dermed også høringen av Barrett, som er nominert som ny høyesterettsdommer.

Da tredje dag av utspørringen startet onsdag, sa Graham at den konservative dommeren er et symbol som viser at unge, konservative kvinner som er abortmotstandere også «har en plass ved bordet».

– Hun har vært åpen om hvem hun er, hva hun tror på. Det er første gang en kvinne som er ubeskjemmet imot abort og som omfavner sin tro. Jeg har aldri vært mer stolt av en nominasjon, sa Graham.

(©NTB)