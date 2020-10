Israel hyller Facebooks forbud mot holocaust-fornektelse

NTB utenriks

Israels utenriksdepartement beskriver tiltaket som et viktig steg mot netthat.

– Holocaust-fornektelse handler ikke om en historisk debatt, det er den mest ondartede formen for antisemittisme, skriver departementet på Twitter.

Uttalelsen er en reaksjon på kunngjøringen som Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg kom med mandag.

– Hvis folk søker etter holocaust på Facebook, vil vi lede deg videre til pålitelige kilder som kan gi nøyaktig informasjon, sier Zuckerberg.

Han sa også at selskapet skjerper retningslinjene mot hatefulle ytringer. Fra før av har selskapet fjernet meldinger som hyller hatkriminalitet eller massedrap. Nå vil det også forby ethvert innhold som fornekter eller fordreier holocaust.

Zuckerberg møtte kritikk da han i 2018 uttalte at Facebook ikke burde fjerne innhold som fornekter holocaust.

– Jeg er jødisk, og det er en type personer som fornekter at holocaust fant sted. Jeg opplever det som dypt krenkende, sa han til nettsiden Recode, før han la til at ulike folk har feiloppfatninger om ulike saker, men uten at det er med vilje.

Rundt 6 millioner jøder ble drept under det nazistiske regimet som styrte Tyskland før og under annen verdenskrig.

