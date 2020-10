Kampanje mot Murdochs medie-dominans i Australia

NTB utenriks

Tidligere statsminister Kevin Rudd har stilt seg i spissen for kampanjen. Han kaller Murdochs medie-imperium «en kreftsvulst på demokratiet».

I praksis styrer Murdoch et medie-monopol, ifølge Rudd. 89-åringen kontrollerer angivelig 70 prosent av de australske papiravisene og omtrent hver eneste avis i delstaten Queensland.

Kravet i underskriftskampanjen er en kommisjon som kan granske Murdoch-medienes rolle. To døgn etter at kampanjen ble lansert, hadde over 90.000 mennesker signert.

– Frykter imperiet

Rudd tilhører det australske arbeiderpartiet, og han mener Murdochs selskap News Corp favoriserer høyresiden.

– I Australia er det for mange mennesker, både innen politikk og journalistikk og i samfunnet for øvrig, som ikke tør si fra om at dette er galt. De frykter Murdoch-imperiet, sier Rudd til australske ABC News.

I tillegg til de mange australske avisene kontrollerer Murdoch flere kjente medier i Storbritannia og USA. Blant disse er avisene The Sun og Wall Street Journal og den høyreorienterte amerikanske TV-kanalen Fox News.

Klimaskepsis

Murdoch-mediene er i mange år blitt beskyldt for å bidra til klimafornektelse og mistillit til forskning på menneskeskapt global oppvarming.

Tidligere i år ga Rupert Murdochs sønn James uttrykk for frustrasjon over klimadekningen til Fox News og andre News Corp-medier. Han kritiserte «den pågående fornektelsen» til australske nyhetsmedier, kontrollert av Murdoch-familien, på et tidspunkt da Australia var rammet av enorme skogbranner.

Noen måneder senere valgte James Murdoch å trekke seg fra styret i News Corp.

(©NTB)