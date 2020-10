Hviterusslands president kan bli nestemann på EUs sanksjonsliste

NTB utenriks

På et møte i Luxembourg mandag viser ministrene til at det allerede er innført sanksjoner mot 40 hviterussiske tjenestemenn etter valget i august. I en uttalelse sier ministrene at EU er klar til å innføre ytterligere sanksjoner mot organisasjoner og høyt plasserte tjenestemenn – inkludert president Lukasjenko – hvis ikke forholdene i landet blir bedre.

Rett før den offisielle uttalelsen fra ministrene, skrev nyhetsbyrået AFP at de allerede var enige om sanksjoner mot Lukasjenko.

Ved å ramme landets øverste leder, vil EU øke presset mot regimet i Minsk. EU anerkjenner ikke resultatet av valget i Hviterussland i august og har kommet med kraftig kritikk av myndighetens bruk av vold mot demonstranter etter valget.

I mandagens uttalelse gjentar utenriksministrene at Lukasjenko mangler demokratisk legitimitet.

De gjentar også sin fulle støtte til landets suverenitet og uavhengighet og understreker det hviterussiske folkets rett til å velge leder i et fritt valg. EU ber igjen myndigheten gå i dialog med opposisjon og sier unionen er klar til å bistå i en fredelig demokratisk overgang.

