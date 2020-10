Frankrike rammet av ny smittebølge

NTB utenriks

– Vi kan ikke slakke opp mer, sier Castex til den franske kringkasteren France Info.

Han viser til at intensivavdelingene på franske sykehus igjen er i ferd med å fylles opp av koronapasienter og at det er slått full smittealarm i ni byer, blant dem Paris og Marseille.

Castex advarer sine landsmenn mot å samles privat og sier at man må gjøre alt for å hindre at landet må stenges ned.

I helgen ble det meldt om 43.000 nye smittetilfeller i Frankrike. Over 730.000 har hittil fått påvist smitte og viruset har krevd nærmere 33.000 liv i landet.

