Fauci: – Superspredning i Det hvite hus

Anledningen for arrangementet var nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer.

I etterkant viste det seg at president Donald Trump og en lang rekke andre personer var blitt smittet av koronaviruset.

– Jeg mener dataene taler for seg. Vi hadde en superspreder-hendelse i Det hvite hus, sa Trumps smittevernekspert Anthony Fauci i et intervju med CBS News Radio fredag.

Han pekte på at det var mange mennesker til stede som ikke brukte munnbind på et lite område.

Det antas at over 30 mennesker ble smittet under seremonien i Rosehagen. I tillegg til Trump fikk blant andre hans kone Melania, rådgiver Hope Hicks og pressetalsperson Kayleigh McEnany påvist smitte.

Trump har sagt at han føler seg i fin form igjen og at han skal delta under et valgkamparrangement i Florida i løpet av noen dager.

Torsdag sa Trump at han ville dra til Florida allerede lørdag. Fauci sa i intervjuet fredag at han kunne garantere at Trumps leger ville teste ham for koronasmitte før han fikk dra noe sted.

Florida-turen er nå blitt utsatt til mandag.

