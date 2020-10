Artilleriangrep før våpenhvile i Nagorno-Karabakh

NTB utenriks

– Armenske væpnede styrker gjennomfører intense artilleriangrep mot befolkede områder, het det i en uttalelse fra Aserbajdsjans forsvarsdepartement lørdag formiddag.

Videre het det at de aserbajdsjanske styrkene hadde iverksatt gjengjeldelse.

En representant for myndighetene i utbryterregionen Nagorno-Karabakh sier aserbajdsjanske missiler har truffet sivile områder i byen Stepanakert, som fungerer som hovedstad i Nagorno-Karabakh.

Kort tid senere inntraff tidspunktet da våpenhvilen etter planen skulle tre i kraft – klokken 12 lokal tid.

Fredssamtaler i Moskva

Ifølge en uttalelse fra partene skal våpenhvilen gjøre det mulig å utveksle døde og krigsfanger, og legge grunnlag for en varig fred.

Utenriksministrene fra de to landene har vært samlet til fredssamtaler i Moskva fredag og natt til lørdag.

Samtalene er blitt ledet av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som tidlig på natten opplyste at det var enighet om en våpenhvile.

Ifølge Lavrov har partene også forpliktet seg til å gå i gang med grundige diplomatiske forhandlinger for å hindre nye krigshandlinger.

– Siste mulighet

Samtalene i Moskva er de første på høyt nivå etter at det for nesten to uker siden brøt ut harde kamper mellom Aserbajdsjan og armenske separatister.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev sa før møtet i Moskva kom i gang, at dette var Armenias siste mulighet til å unngå krig.

Konflikten mellom de to landene har utviklet seg til krigshandlinger de siste ukene. Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men i praksis er området en selvstyrt republikk med en armensk befolkning som har omfattende armensk støtte.

Stormakter involvert

Flere stormakter har på forskjellige måter vært involvert i konflikten. Russland har et godt forhold til begge de to tidligere sovjetrepublikkene, men samarbeider tettest med Armenia der landet har en militærbase.

Armenia har også inngått en forsvarsallianse med Russland og flere andre tidligere sovjetrepublikker.

Nato-landet Tyrkia, som er Aserbajdsjans fremste støttespiller, har sendt militære rådgivere og anklages også for våpenstøtte. Hundrevis av syriske opprørere skal også ha funnet veien til Nagorno-Karabakh med tyrkisk bistand, ifølge blant andre Frankrikes president Emmanuel Macron.