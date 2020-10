Whitmer: Trump oppmuntrer høyreekstreme

NTB utenriks

13 menn, blant dem medlemmer av to høyreekstreme militsgrupper, ble torsdag pågrepet og siktet for å ha planlagt å bortføre Gretchen Whitmer og utløse en borgerkrig.

Få timer etter at FBI hadde kunngjort pågripelsene, gikk Michigans liberale guvernør hardt ut mot president Donald Trump og anklaget ham for å oppmuntre tilhengere av hvit overmakt og høyreekstreme militser.

– Vær beredt

Da Trump under TV-debatten mot Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i forrige uke ble spurt om å ta avstand fra den høyreekstreme gruppen Proud Boys, ba han dem om å ta et skritt tilbake, men samtidig «være beredt».

– Senest i forrige uke sto USAs president foran det amerikanske folk og nektet å fordømme tilhengere av hvit overmakt og hatgrupper som disse to i Michigan, sier Whitmer.

– Hatgrupper hørte presidentens ord, ikke som om at han tok avstand fra dem, men som et kamprop, sier hun.

Hat og intoleranse

Biden slutter seg til kritikken og viser til en Twitter-melding fra Trump i april i år, der presidenten skrev «LIBERATE MICHIGAN».

– Han gir oksygen til det hatet og den intoleransen som nå er på frammarsj i landet vårt. Vi må få en slutt på det, sa Biden da han ankom Arizona torsdag.

På spørsmål om han trodde Trumps Twitter-melding kunne ha inspirert mennene som er siktet for kidnappingsplanene i Michigan, sa Biden «ja, det gjør jeg».

– Burde takke

Trump reagerer sterkt på uttalelsene fra Whitmer og Biden og mener at de bør takke ham og det føderale politiet, som han omtaler som «mitt», for at kidnappingsplanene i Michigan ble avdekket.

– I stedet for å si takk, kaller hun meg en tilhenger av hvit overmakt, tvitrer han.

Whitmer karakteriserte i sin tale ikke Trump som «tilhenger» av hvit overmakt. I stedet anklaget hun ham for å oppmuntre slike tilhengere.

Uriktig påstand

Trump hevder videre at Biden og Demokratene «nekter å ta avstand fra antifascister, anarkister, plyndrere og mobb som brenner ned demokratisk styrte byer».

Biden har imidlertid offentlig tatt avstand fra de voldelige protestene og opptøyene som har rammet amerikanske byer den siste tiden.

– Jeg tolererer INGEN ekstrem voldsbruk. Som president kommer jeg alltid til å forsvare ALLE amerikanere, også de som er motstandere av meg og som angriper meg, tvitrer Trump.

(©NTB)