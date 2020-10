Trump skal tale fra balkongen lørdag

NTB utenriks

USAs president skal ha et valgkampmøte i Sanford i Florida, opplyser valgkampstaben. Det blir det første folkemøtet Trump holder siden det ble kjent at han var koronasmittet 1. oktober.

Men før det skal Trump tale fra en av presidentboligens balkonger, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AP.

Ifølge The New York Times' kilder er planen at flere hundre personer skal møte opp på plenen utenfor Det hvite hus.

Lørdag er det to uker siden det som omtales som et «superspreder»-arrangement gikk av stabelen i Rosehagen. En rekke personer i Det hvite hus har siden fått korona, blant dem president Trump.

Torsdag kveld sa Trump at han var i fin form, og at han planla å stille på et valgkampmøte i Florida lørdag. Fredag skulle Trump være med på et talkshow på Fox News, som opplyser at en lege skal undersøke ham under sendingen.

I et radiointervju samme dag sa presidenten at han fikk beskjed av legene om at han kunne ha blitt veldig syk. Trump mener at et eksperimentelt antistoff-legemiddel fikk ham på beina igjen og «utslettet viruset».

Helseeksperter påpeker at det ikke finnes noen kur, men at eksperimentelle antistoffblandinger som den Trump fikk, er blant de mest lovende behandlingene som nå testes ut mot covid-19. De skal hjelpe immunforsvaret med å bekjempe koronaviruset, men det er ennå ikke kjent hvor effektive og trygge slike legemidler er.

(©NTB)