Pelosi la fram forslag som skal gi Kongressen mulighet til å avsette en president

NTB utenriks

Forslaget er basert på det 25. grunnlovstillegget, som gjør seg gjeldende hvis en president er ute av stand til å utføre sine plikter. Det åpner for at presidenten kan fratas makten, enten midlertidig eller permanent.

Pelosis forslag går ut på at det skal etableres en kommisjon for å vurdere presidentenes evne til å lede landet. Hun insisterer på at dette ikke handler om Donald Trump.

– Han vil møte dommen fra velgerne, sa Pelosi på en pressekonferanse ved kongressbygningen fredag.

Krever åpenhet om Trumps helse

I stedet begrunner hun det med at Kongressen har behov for bedre oversikt over hva som foregår i Det hvite hus.

Pelosi og andre demokrater mener at Trump-administrasjonen må være mer åpen om Trumps helsetilstand etter at han torsdag i forrige uke testet positivt for koronaviruset og ble innlagt på sykehus. Der fikk han behandling mot covid-19 i tre dager før han mandag ble utskrevet og fløyet tilbake til Det hvite hus.

Fortsatt er det ikke klart når Trump ble smittet, ettersom det ikke er kjent når han sist testet negativt. En rekke personer i Trumps stab har også testet positivt, men det er uklart hvem som har smittet hvem.

Selv om Trump og legen hans sier at han er ferdig behandlet og klar til å delta på et valgkampmøte i Florida lørdag, er det fortsatt ikke kjent om han har tatt koronatesten på nytt, og hvorvidt den var positiv eller negativ.

– Absurd

Trump og hans støttespillere avviser forslaget fra Pelosi som et politisk stunt rett før valget.

– Det er et absurd forslag, sier Trumps pressetalskvinne Kayleigh McEnany til Fox News. Hun er blant dem som har testet positivt.

– Helt absurd, sier også Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Trumps motstandere har diskutert muligheten for å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget en god stund, men fremmer forslaget først nå, mindre enn fire uker før valget.

Det har ingen muligheter for å bli vedtatt før valget 3. november ettersom Republikanerne har flertall i Senatet.

Det 25. grunnlovstillegget ble vedtatt av Kongressen i 1967 i kjølvannet av drapet på John F. Kennedy fire år tidligere. Det skulle sikre en fredelig maktovertakelse i situasjoner der den sittende presidenten er ute av stand til å styre.

– La Kongressen utøve makten som grunnloven ga oss, sa Pelosi da hun presenterte forslaget med en plakat av grunnlovstillegget bak seg.

