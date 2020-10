Demokrater kobler kidnappingsplaner til Trump – får svar på Twitter

NTB utenriks

Presidentkandidat Joe Biden kobler planene om å kidnappe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer til en tweet fra Donald Trump. Den demokratiske guvernøren viste selv til hva Trump sa i debatten mot Biden da hun talte til delstatsforsamlingen timer etter at kidnappingsplanene ble kjent.

Trump ble spurt om å ta avstand fra hvite ekstremister, og svarte med å be gruppen Proud Boys om å tre tilbake og å «være beredt».

– Hatgrupper hørte presidentens ord ikke som om han tok avstand fra dem, men som et kamprop. Når våre ledere snakker, betyr ordene deres noe, sa Whitmer bare timer etter at FBI hadde pågrepet 13 menn, siktet for planer om å bortføre guvernøren og utløse en borgerkrig.

Mener Twitter-melding kan ha inspirert

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier det er mulig mennene ble inspirert av en tweet fra Trump. I april i år tvitret presidenten «LIBERATE MICHIGAN».

– Trump må forstå at ordene han ytrer betyr noe, sa Biden da han ankom Arizona torsdag. På spørsmål om han trodde Trumps Twitter-melding kunne ha inspirert mennene som er siktet for kidnappingsplanene, svarte han «ja, det gjør jeg».

Uttalelsene har fått Trump til å reagere sterkt på Twitter.

– Guvernør Whitmer i Michigan har gjort en forferdelig jobb, skriver Trump natt til fredag norsk tid.

Vil takkes

Han viser til at det var hans eget justisdepartement og føderale agenter som avslørte planene om å kidnappe Whitmer.

– I stedet for å si takk, kaller hun meg en tilhenger av hvitt overherredømme, mens Biden og Demokratene nekter å fordømme Antifa, anarkister, plyndere og banditter som brenner ned byer som er styrt av Demokratene, skriver Trump.

– Jeg tolererer ingen form for ekstrem vold. Å forsvare alle amerikanere, også de som går imot meg og angriper meg, er hva jeg alltid vil gjøre som deres president. Guvernør Whitmer, åpne opp staten din, åpne skolene og åpne kirkene, skriver presidenten.

(©NTB)