Trump sier han ikke vil delta i video-debatt

Det opplyste den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter torsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Kort tid etter opplyste Trump at han ikke kommer til å delta i noen videodebatt, melder AFP.

Debatten mellom Trump og Biden skulle etter planen ha funnet sted i Miami neste torsdag. Istedenfor var planen at moderatoren og andre deltakere skulle være i Miami som planlagt, mens de to kandidatene skulle snakke fra andre steder.

President Donald Trump testet positivt for koronaviruset i forrige uke, mindre enn to døgn etter den første presidentdebatten i Cleveland, der han og Biden møttes ansikt til ansikt. Likevel har han sagt at han gleder seg til neste debatt, etter at han ble utskrevet fra sykehus etter bare noen dager.

Biden uttalte for sin del at debatten ikke burde finne sted så lenge presidenten er koronapositiv. Etter den første presidentdebatten tirsdag i forrige uke måtte også Biden teste seg flere ganger, til tross for at det var flere meters avstand mellom ham og Trump.

Det skal være tre debatter mellom de to presidentkandidatene. Etter kommende torsdags debatt skulle Trump og Biden møtes for siste gang 22. oktober i Nashville.

Visepresident Mike Pence og demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris møttes til debatt i Salt Lake City natt til torsdag.

