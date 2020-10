NTB utenriks

– Det er en veldig kjedelig beskjed å måtte gi, sier kulturminister Amanda Lind fra Miljöpartiet.

Planen var å innføre et unntak i forbudet mot sammenkomster og offentlige arrangementer, slik at grensen for antall deltakere på slike arrangementer ble økt fra 50 til 500 personer. Dette skulle tre i kraft 15. oktober, men blir nå utsatt på ubestemt tid.

– Regjeringen har fortsatt planer om å gjøre disse endringene, men det blir ikke i dag, sier Lind.

