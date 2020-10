Tyske myndigheter er redd for at pandemien skal komme ut av kontroll

NTB utenriks

Økningen er den kraftigste siden april, da pandemien i Tyskland var på sitt verste.

Den tyske regjeringen advarte onsdag om at landet kan komme til å miste kontrollen over smittesporingen. Blant annet er det sterk uro for situasjonen i Berlin.

– Vi har en sterk økning, spesielt i flere store tyske byer, deriblant i hovedstaden, sier regjeringens talsmann Steffen Seibert.

Blant de nye tiltakene er et krav om negativ koronatest hvis man kommer fra et område med høy smitte og vil ta inn på hotell i en annen del av landet. De fleste av landets 16 delstater har sluttet seg til ordningen, men minst fire er kritiske, blant dem Berlin.

Barer må stenge klokka 23

I Berlin vil myndighetene slå hardere ned på smittevernbrudd på byens utesteder etter å ha fått kritikk fra andre deler av landet for å være for lemfeldige.

Fra fredag vil dessuten barer og restauranter måtte holde stengt mellom klokka 23 og 6.

Byen Bremen ble onsdag den siste av flere steder i Tyskland som har registrert over 50 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de sju siste dagene. Det har fått lokale myndigheter til å planlegge nye restriksjoner for å presse smittespredningen ned igjen.

– Hold vinduene åpne!

Tyskere blir også oppfordret til å la vinduene stå åpne nå når sommeren går mot slutten, og sosialt samvær i større grad foregår innendørs.

Tyskland har så langt registrert over 306.000 smittetilfeller, mens antall koronarelaterte dødsfall har passert 9.600. Landet er imidlertid langt fra så hardt rammet som en rekke andre europeiske land.

Da pandemien toppet seg i månedsskiftet mellom mars og april, registrerte Tyskland over 6.000 tilfeller per dag, før antallet begynte å synke markant. I juli begynte smittetallene å øke igjen.

(©NTB)